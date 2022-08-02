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الدفاع المدني والجامعة الإسلامية يفتتحان دبلوم "الإسعاف والطوارئ"

02 آب / أغسطس 2022 10:57

الدفاع المدني والجامعة الإسلامية يفتتحان دبلوم "الإسعاف والطوارئ"
الدفاع المدني والجامعة الإسلامية يفتتحان دبلوم

غزة- الرأي

افتتحت كلية الطب بالجامعة الإسلامية بغزة، بالشراكة مع المديرية العامة للدفاع المدني الدبلوم الأول من نوعه "إسعاف وطوارئ"، حيث سيجتاز طلابه 240 ساعة دراسية معتمدة (81 ساعة نظرية و160 ساعة تطبيقية).

ويلتحق في الدفعة الأولى 18 طالبًا من منتسبي الدفاع المدني بقطاع غزة، ويهدف هذه البرنامج إيجاد كادر دفاع مدني متخصص يعمل وفقا لأسس علمية سليمة، وصولا إلى تجويد العمل المهني التخصصي في الدفاع المدني.

وحضر افتتاح الدبلوم وفد من الدفاع المدني ترأسه العميد سمير الخطيب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات والطوارئ ومدير إدارة الإسعاف والرعاية الأولية في الدفاع المدني رائد د. توفيق مهاني ولفيف من المدراء والضباط، كما شارك في الافتتاح أ. خالد الكحلوت مسؤول التعليم المستمر في كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

ورحب العميد الخطيب بفتح آفاق التعاون بين كلية الطب ومديرية الدفاع المدني، معربا عن أمله تحقيق أهداف البرامج الدراسي، ورفد المديرية بكادر متخصص قادر على قيادة العمل الإنساني بمهنية.

من جانبه، أكد أ. الكحلوت على أهمية اعتماد تخصص الإسعاف والطوارئ في جامعته، لتأهيل كوادر الدفاع المدني والمختصين، بصورة علمية من خلال اجتيازهم لبرنامج الدبلوم.

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