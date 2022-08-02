هيئة المعابر تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء

غزة- الرأي

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء(3 اغسطس).

وذكرت في بيان لها أن على الواردة أسمائهم التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.