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هيئة المعابر تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء

02 آب / أغسطس 2022 11:03

هيئة المعابر تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء
هيئة المعابر تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء

غزةالرأي

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح  البري يوم غد  الأربعاء(3 اغسطس).

وذكرت في بيان لها أن على الواردة أسمائهم التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

 

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