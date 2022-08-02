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بمشاركة وفد طبي بريطاني

الطاقم الطبي بمجمع الشفاء ينهي اجراء عمليات جراحة المسالك البولية

02 آب / أغسطس 2022 11:11

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غزة-الرأي

 أنهي الوفد الطبي البريطاني المتخصص بجراحة المسالك البولية برئاسة د. صلاح البحيصي استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير بمستشفى برستول – بريطانيا وبمشاركة الفريق الطبي بحضور استشاريى جراحة الشفاء ا المسالك البولية د. إياد الروبي ود. فايز زيدان، إجراء " 8 " عمليات لحالات مرضى أورام الكلى حيث تم استئصال كلى لها، كما وتم إجراء حالات استئصال جزئي للكلى وحالات استئصال كلى غير عاملة " متضخمة ".

بدوره أعرب د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع عن شكره وتقديره للوفد برئاسة د. البحيصي، مثنيا على الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المرضى.

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