الطاقم الطبي بمجمع الشفاء ينهي اجراء عمليات جراحة المسالك البولية

غزة-الرأي

أنهي الوفد الطبي البريطاني المتخصص بجراحة المسالك البولية برئاسة د. صلاح البحيصي استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير بمستشفى برستول – بريطانيا وبمشاركة الفريق الطبي بحضور استشاريى جراحة الشفاء ا المسالك البولية د. إياد الروبي ود. فايز زيدان، إجراء " 8 " عمليات لحالات مرضى أورام الكلى حيث تم استئصال كلى لها، كما وتم إجراء حالات استئصال جزئي للكلى وحالات استئصال كلى غير عاملة " متضخمة ".

بدوره أعرب د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع عن شكره وتقديره للوفد برئاسة د. البحيصي، مثنيا على الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المرضى.