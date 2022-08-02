"الشباب والثقافة" تبحث تعزيز الثقافة المقدسية مع لجنة القدس بالتشريعي

غزة- الرأي

زارت لجنة القدس في المجلس التشريعي برئاسة النائب د. أحمد أبو حلبية، رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن.

وبين النائب أبو حلبية أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز دور الهيئة في نشر الثقافة المقدسية من خلال الأنشطة والأعمال التي تنفذها الهيئة، داعياً لتكثيف الأنشطة والفعاليات خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة صهيونية شرسة.

من جانبه، استعرض محيسن أنشطة الهيئة وبرامجها الفنية والأدبية والثقافية المتعلقة بتعزيز قضية القدس والمسجد الأقصى لدى فئات المجتمع المختلفة وخصوصاً الكتاب والأدباء والشباب.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت مسابقة بحثية دولية دعماً وإسناداً لقضية القدس بعنوان "الجهود العربية والإسلامية لخدمة القدس"، لافتاً إلى أنهم بصدد تكريم كل من ساهم في خدمة القدس والأقصى من خلال وسام القدس التشجيعي.