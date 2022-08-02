التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2022.

غزة-الرأي

غزة-الراي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا توضح فيه انجازاتها ونشاطاتها وبرامجها النصف سنوية للعام 2022 .

و أكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال النصف الأول من العام 2022م استفاد من البرامج المختلفة لمكافحة الفقر خلال العام 2021م حوالي 729,497 أسرة بواقع 3,281,515 فرد، وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة حوالي 174,424,752 دولار. وكان أبرز البرامج المنحة القطرية للأسر المتعففة التي عادت للصرف لحوالي 97,000 أسرة فقيرة بعد غياب أربع شهور من خلال آلية جديدة تديرها الأمم المتحدة، حيث تم خلال العام 2021م صرف 8 دفعات من خلال المنحة بمبلغ إجمالي 77,604,400دولار.



وفيما يتعلق ببرنامج القسائم الشرائية الممول من برنامج الأغذية العالمي فقامت الوزارة بصرف قسائم شرائية شهرية لعدد 125,680 فرد ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 16,757,352 دولار.



وبخصوص برنامج المساعدات التموينية الطارئة فقد تم تقديم مساعدات تموينية طارئة لحوالي 374,052 أسرة بواقع 1,924,563 فرد، وقد بلغت تكلفة هذه المساعدات حوالي 17,374,591 دولار.



وحول برنامج أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة فقد تم تقديم دفعات شهرية لحوالي 3,880 من ذوي شهداء ومسيرات العودة بمبلغ إجمالي حوالي 6,165,253 دولار.

وأوضح التقرير أن برنامج التأمين الصحي والإعفاء من رسوم التأمين الصحي وتخفيضات الخدمات الصحية تم من خلاله منح تأمين 35748 أسرة بمبلغ 6,809,143 , وتم منح حوالي 1,496 مواطن إعفاء من رسوم التأمين الصحي بمبلغ 23,046 دولار، كما تم منح 6,614 مواطن تخفيضات على رسوم الخدمات الصحية بمبلغ 835,252 دولار.



وأشار التقرير أنه وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة في قطاع غزة تزداد معاناة 79,629 أسرة تقع تحت خط الفقر المدقع بواقع 473,838 فرد أي حوالي 21% من سكان قطاع غزة ممن توقف عنهم صرف المساعدة النقدية الخاصة بهم من برنامج التحويلات النقدية، حيث لم يتلقوا سوى 14% من المخصصات لهذا العام، مما أفقد هذه الأسر الفقيرة القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.

ولفت التقرير إلى أنه تم تقديم أدوات مساعدة لحوالي 1,089 شخص من ذوي الإعاقة، منها 22 سكوتر كهربائي، كما استفاد حوالي 7,747 شخص ذوي إعاقة من خدمات متنوعة.



فيما بين التقرير أن حماية الأطفال من الفئات الهشة فقد قدمت الوزارة خدماتها لحوالي 3,005 طفل من الفئات الهشة , فيما استفاد من خدمات حماية الطفولة المتنوعة في المديريات الخمسة حوالي 4,452 طفل، و6,275 أسرة من خلال شبكات حماية الطفولة:



وعرض التقرير مجال رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية، حيث تابعت الوزارة 174 طفل من المقيمين في مراكز رعاية الأطفال الإيوائية في قطاع غزة ( مؤسسة SOS ، جمعية مبرة الرحمة، جمعية مبرة فلسطين، معهد الأمل للأيتام) , كما خرجت مراكز الرعاية الاجتماعية حوالي 325 طالب/ة من مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة في المحافظات الخمسة من تخصصات مختلفة، و التحق بالمراكز للعام الدراسي 2021-2022 حوالي 443 طالب/ة.



وحول مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية فقد بلغ عدد الأطفال في خلاف مع القانون الذين قدمت لهم مؤسسة الربيع خدماتها حوالي 649 طفل، منهم 580 طفل تم إنهاء محكوميتهم أو تسوية قضاياهم، وما زال 69 طفل منهم يتلقون الخدمات بالمؤسسة، فيما بلغ عدد الحضانات المرخصة في العام 2021 في قطاع غزة حوالي 30 حضانة، وكانت 21 من الحضانات المرحضة في محافظة غزة.



وفيما يتعلق برعاية مجهولي النسب تابعت الوزارة ملفات 172 حالة من مجهولي النسب، منهم 92 من الأطفال أقل من 18 عام واستحدثت الوزارة دائرة خاصة برعاية الأيتام، كما تم إحياء يوم اليتيم العربي والذي صادف في بداية شهر رمضان، حيث تم توزيع 902 سويتر، 370 فانوس على الأطفال الأيتام , وقامت الوزارة بتوزيع مساعدات نقدية للأسر التي ترزق ثلاث توائم وأكثر، حيث تم استهداف 180 طفل بمبلغ اجمالي 38,000 دولار، كما تم توزيع بمبرز وحليب وملابس لحوالي 1200 طفل وتوزيع هدايا ل200 طفل ضمن حملة صغاء على هدي المختار.



وفي سياق متصل قامت الوزارة ضمن حملة جسر المحبة بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن بإستهداف 1,100 من كبار السن في محافظات قطاع غزة , كما نفذت الوزارة 1,676 نشاطاً تستهدف السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم , كما استقبل الخط المجاني 1800101201منذ إطلاقه قبل أربعة شهور 500 اتصال لطلب الإستجابة العاجلة لحالات العنف الأسري.

هذا وعقدت مراكز تمكين المرأة والعائلة ضمن الدورات الإنتاجية 28 دورة تدريبية استفاد منها 274 سيدة/فتاة، كما شاركت 7,767 سيدة/ فتاة في 572 نشاط متنوع، وعلى صعيد الأنشطة الموجهة للأطفال شارك 4,400 طفل/ة في 194 نشاط , وضمن خدمة الإيواء استقبل بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات 200 سيدة وفتاة و10 أطفال مرافقين للنزيلات، وقدم البيت خدمة الإستشارات النهارية لحوالي 224 سيدة وفتاة، كما نفذ 265 لقاء مجتمعي حول التوعية بحقوق المرأة.

وبخصوص التعاون الدولي والمؤسساتي وقعت الوزارة 4 مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، التيار الإصلاحي في حركة فتح، إئتلاف أمان للنزاهة والشفافية.



ويستمر العمل من خلال مجموعة من الممولين في تنفيذ ثلاث مشاريع إنشائية (مشروع مركز الفئة الهشة من النساء- مشروع مركز رعاية وحماية الطفولة- مشروع مركز تدريب غزة) بتكلفة 3,443,200 دولار , كما تم إعداد محفظة المشاريع التنموية بالوزارة للعام 2022م بتكلفة 11,000,000 دولار باللغتين العربية والإنجليزية، وتسويق العشرات من المشاريع.



كما قدمت الوزارة 262 خدمة لحوالي 150 مؤسسة محلية، و تم التنسيق مع 50 مؤسسة/جمعية خلال شهر رمضان من أجل توزيع مساعدات لحوالي 75,700 أسرة بمبلغ إجمالي 3,177,261 دولار، وفي أعقاب عدوان مايو 2021م , و تم التنسيق مع 123 مؤسسة/جمعية من أجل إيصال المساعدات والخدمات لحوالي 605,975 مواطن بمبلغ إجمالي 50,566,357 دولار.



و استقبلت الوزارة 1,728 شكوى، منها 1,196 شكوى إلكترونية، و532 شكوى ورقية، كما تم إستقبال حوالي 20,000 مواطن ضمن مراجعات تتعلق بالمنحة الأميرية القطرية.



ولا زالت الوزارة تقدم خدماتها ومساعداتها وبرامجها المختلفة لكافة الشرائح المهمشة والفقيرة في قطاع غزة

