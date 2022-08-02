الزراعة تعقد اجتماعاً هاماً لتعزيز الإعلام الزراعي

غزة-الراي

أوصى المجتمعون،بلقاء عقدته لجنة المتابعة الإعلامية بوزارة الزراعة مع المدراء العامون بالوزارة بإعداد خطة تشغيلية بأهم الأنشطة والإنجازات لتسليط الضوء عليها، و تنفيذ دورة تدريبية لتأهيل معدي الأخبار والتصوير في الدوائر والإدارات ، وذلك ضمن مساعيها لتعزبز الاعلام الزراعي.



وقدم رئيس اللجنة فايز الشيخ، مقدمة حول هدف اللقاء، وهو إطلاع المدراء العامون على عمل اللجنة ودورهم في رفدها بالبيانات والأنشطة الهامة لتسليط الضوء عليها، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات سيتم عقدها مع الجهات ذلك العلاقة بالقطاع الزراعي لدعم إجراءات الوزارة وقراراتها للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.



كما قدم عضو اللجنة محمد أبو عودة، عرضاً مرئياً حول الإعلام الزراعي والتعريف بمهام اللجنة الإعلامية، حيث تداخل المدراء العامون في موضوعات عديدة.



