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وكيل وزارة الأشغال والنيابة العامة يبحثان التعاون المشترك

02 آب / أغسطس 2022 11:32

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان المستشار صلاح الدريوي، رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة والوفد المرافق له.


وناقش الحضور، القضايا المدنية الخاصة بوزارة الأشغال، والتي تقوم النيابة بتمثيلها فيها أمام المحاكم، والعمل على حل الإشكاليات التي تواجه النيابة والرد على استفساراتها بما يتعلق بهذه القضايا.


واستعرض الطرفان، قضايا التحصيل المالي والتي تخص شقق المشاريع الإسكانية، والتي تقوم الوزارة برفع الكشوفات الخاصة بالتحصيل تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة.


وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بين وزارة الأشغال والنيابة العامة، وتحسين تبادل المعلومات عبر النظام المحوسب.
 

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