الأشغال تُصدر تقرير إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2022

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التقرير النصف سنوي لعام 2022، والذي يرصد إنجازاتها خلال هذه الفترة.



وأظهر التقرير أن وزارة الأشغال بدأت بإعادة إعمار 510 وحدة سكنية مهدمة كليًا بتكلفة 20 مليون دولار، كما انتهت الوزارة من تعويض 46.000 مواطن متضرر جزئيًا بمبلغ 29 مليون دولار.



كما بين التقرير أن الوزارة تابعت إجراءات الطرح والترسية والتقييم لعدد 15 عطاءً الخاصة بالمشاريع الإنشائية.



واستقبلت الوزارة نحو 9500 مواطن، والرد على استفساراتهم من خلال المقر الرئيسي ومقرات المديريات المختلفة.



وأصدرت الوزارة 56 شهادة اعتماد للشركات والمصانع، و6 شهادات تصنيف للمختبرات الهندسية.



وعملت آليات الوزارة حوالي 7.520 ساعة في خدمات متنوعة ومشاريع بالإضافة لعملها لإزالة الركام.