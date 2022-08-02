الصحة: مختبراتنا اجرت نحو (6،5) مليون فحصا مخبريا خلال العام 2021

غزة-الرأي

أكد تقرير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة الصادر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني اجراء نحو (6،5) مليون فحصا مخبريا خلال العام 2021، في حين بلغ اجمالي الوحدات المسحوبة في بنوك الدم أكثر من (39) ألف وحدة، وبلغ اجمالي الوحدات المصروفة (دم كامل ومركز) من الوزارة نحو (53) ألف وحدة.

وأوضح التقرير حرص الوزارة على تجهيز مختبراتها الطبية وبنوك الدم بأحدث الأجهزة المخبرية ذات التقنيات المتطورة، لتواكب التطور العلمي في تقديم الخدمات المخبرية، والقوى العاملة، لتلبية احتياجات المرضى والطاقم الطبي والمجتمعي.

وبيّن التقرير ان المختبرات تقدم خدماتها من خلال 3 وجهات وهي مختبرات المستشفيات والباثولوجي، ومختبرات الرعاية الأولية، ومختبر الصحة العامة إضافة الى المختبر المركزي، مشيرا الى الاشراف على توفير الدم الآمن ومشتقاته للمرضى من خلال بنوك دم المستشفيات وجمعيات بنك الدم، ودعمها بجميع المواد التشغيلية اللازمة.