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القضاء يتفقد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل أبو عبيدة

02 آب / أغسطس 2022 12:00

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غزة-الرأي

أجرى المجلس الأعلى للقضاء جولة تفقدية لمركز تأهيل وإصلاح سجن أبو عبيدة، للتعرف على أوضاع النزلاء والاطلاع على الاجراءات القانونية للتوقيف وتنفيذ الأحكام.

وضم الوفد الزائر كلًا من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار أشرف نصر الله و أ. محمد مراد مساعد الأمين العام و أ. أنس أبو ندى رئيس محكمة بداية شمال غزة و أ. حمادة أبو قمر مدير الشرطة القضائية.

وكان باستقبال الوفد المقدم محمد أبو اللبن ومدير الشؤن القانونية في السجن، ودائرة العلاقات العامة، وتفقد الوفد أوضاع صحة الاجراءات في السجن ومدى ملائمة الظروف التي يعيشها النزلاء مع المعايير التي نظام قانون الاصلاح والتأهيل (6) لسنة 1998 والتحقق من صحة الأوراق والسجلات المتعلقة بالنزلاء


واشتملت الجولة على زيارة العيادات الصحية وغرف النزلاء في مركز أبو عبيدة، كما تفقد الوفد الأقسام والمرافق وتم الاستماع لشكاوى النزلاء بخصوص ظروف توقيفهم، وتم بحث ودراسة هذه الشكاوى مع مدير المركز.

وناقش الوفد مع إدارة المركز العديد من الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية، مؤكدين على ضرورة اتباع الإجراءات والأصول القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية، وصون حقوق النزلاء المكفولة قانونًا. ويذكر أن الزيارات التفقدية تأتي لتفقد أحوال النزلاء طبقًا لقانون السلطة القضائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وبناءً على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بإجراء جولات تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظات للاطمئنان على أوضاع النزلاء القانونية، وأماكن توقيفهم ومدى وملاءمتها، ورفع تقرير عن كل زيارة بالإجراءات المتخذة خلالها.

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