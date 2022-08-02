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وكيل وزارة التعليم الدكتور زياد ثابت يتفقد مدارس قيد الإنشاء

02 آب / أغسطس 2022 12:48

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غزة-الرأي
تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت 3 مدارس قيد الإنشاء بغزة، وذلك بمشاركة مدير عام الأبنية م. جمال عبد الباري، ومدير دائرة الإشراف والتصميم الهندسي م.حاتم غيث، ومن إدارة الأبنية م. زياد أبو مصطفى.


وشملت الجولة مدرسة عبد السلام صيام، ومدرسة القاهرة، ومدرسة الشهيد أحمد الجعبري.


وأوضح ثابت أن الوزارة تولي الاهتمام الكبير لتدشين المدارس بهدف استيعاب الزيادة الطبيعية للطلبة والتقليل من الكثافة الصفية والحد من نظام الفترتين، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات المانحة والممولة وجهات المقاولات وجميع من يعمل ويُسهم ويدعم قطاع الإنشاءات المدرسية.


وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الجولة تأتي لمتابعة أعمال البناء والخطط الهندسية لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إنجاز أبنية مدرسية وفق أحدث المواصفات الفنية لتقديم الخدمة التعليمية ذات الجودة العالية لطلبتنا في بيئة مدرسية وصفية مميزة.


واطلع الوفد بشكل مفصل على سير أعمال البناء والتقى الفرق الهندسية وفرق المتابعة الوزارية والجهات العاملة واستمع منهم بشكل مفصل وعن قرب عن مجريات العمل، ويُتوقع أن تسلم هذه الأبنية المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.

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