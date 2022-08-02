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وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل الأسرى بالشمال

02 آب / أغسطس 2022 01:29

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زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى خمسة أسرى من محافظة الشمال، ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى الذي تشرف عليه وترعاه الوزارة للاطمئنان والتواصل الدائم مع ذوي الأسرى.


وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر أ. روند الحداد أ. صلاح المصري.


وتمثلت بزيارة  لعائلة الأسير محمود حماد جمعة الترابين (39) عام والمعتقل منذ 2/9/2006م والمحكوم 17 عام ،وزيارة عائلة الأسير زامل عابد سالم شلوف (42) عام والمعتقل منذ 25/3/2008م والمحكوم 15 عام، وهو أب لولدين.


كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير يونس ناصر صبيح أبو لفيتة (38) عام والمعتقل منذ 1/9/2006م والمحكوم 17عام ،و زيارة عائلة الأسير غسان سعيد فهمي أبو صلاح (33) عام والمعتقل منذ 19/3/2008م والمحكوم 17 عام.


كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير محمد صابر محمد ابو عمشة (41) عام والمعتقل منذ 4/12/2013م والمحكوم 13عام.


يذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع عائلات الأسرى حيث تم زيارة ما يقارب من (115) زيارة منذ عام بداية 2022 في كافة محافظات قطاع غزة.
 

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