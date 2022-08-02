"الشرطة المجتمعية" شمال غزة تُنجز 399 مهمة خلال يوليو

غزة-الرأي

أنجزت دائرة "الشرطة المجتمعية" بشرطة محافظة شمال غزة 399 مهمة خلال يوليو الماضي، تنوعت ما بين إنجاز قضايا متنوعة، واستقبال شكاوى، وتنفيذ عدة أنشطة وزيارات تواصلية.

وبينت إحصائية صادرة عن دائرة الشرطة المجتمعية بشرطة شمال غزة، إنجازهم 193 قضية محولة من النيابة، و47 استقبال شكاوى، و120 زيارات وأنشطة متنوعة، و13 خلافات أسرية، و5 قضايا ضم حضانة ومشاهدة.

ولفتت الإحصائية إلى تنفيذ الشرطة المجتمعية 12 مهمة تواصل مجتمعي، وإنجاز 6 تقارير وأنشطة إعلامية، وإنجاز 3 قضايا عنف ضد النساء.

كما استردت الشرطة المجتمعية لشرطة شمال غزة مبالغ مالية لصالح قضايا وشكاوى مالية تقدر ب 4333 دولار، و22950 شيكل، و2000 دينار، خلال يوليو المنصرم.