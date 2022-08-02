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لتقدير الانتاج المتوقع لهذا العام

الزراعة تنظم جولات ميدانية لمزارعي الزيتون

02 آب / أغسطس 2022 01:45

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غزة-الرأي

غزة-الرأي

نفذت الادارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة،عدة جولات ميدانية على اراضي المزارعين في محافظات القطاع كافة بهدف تقدير الانتاج المتوقع من ثمار الزيتون لهذا العام.


ويعتبر محصول الزيتون المحصول الاستراتيجي الأول علي مستوي قطاع غزه،ويمارس زراعته الالاف من المزارعين،كما يعمل في هذا القطاع الالاف من الايدي العاملة في الخدمات المساندة والمئات من السيدات المزارعات وخصوصا في الصناعات التحويلية القائمة علي المحصول.


وخلال الجولات الميدانية،أكد مهندسو الارشاد،أن هذا العام يعتبر سنة ماسية في انتاج ثمار الزيتون مقارنة بالعام الماضية،متمنيين أن يكون موسم خير ووفير لمزارعينا الكرام.
 

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