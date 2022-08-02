الشرطة العسكرية تختتم دورة البروتوكــــول وإدارة المراسـم

غزة-الرأي

اختتم جهاز الشرطــــة العسكريــــة، الثلاثاء، دورة البروتوكــــول وإدارة المراسـم، التي استهدفت الصف القيادي الأول في الجهاز، بواقع 12 ساعة تدريبية.



وشارك في تنظيم الدورة وحدة التخطيط والتطوير في الشرطة العسكرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعابر والحدود.



وجاء ذلك بحضور نائب القائد العـام لقوات الأمـن الوطني وجيش التحريـر الفلسطيني اللواء أبو عبيدة الجراح وقائد جهاز الشرطــة العسكريـــة العميد عُمر حمدان أبو سنينة.

وأوضح محاضر الدورة د. بسام الصرفندي أن قواعد البروتوكول الدبلوماسي تحكم السلوك الرسمي للدولة في الإطار الدولي.



وأشار إلى أن الدورة تكسب الضابط ثقافة وفهم عام بأهمية البروتوكول للقائد في حال شغله منصب رسمي وتأثيره على الدولة.



بدوره، أشاد اللواء الجراح بجهود الشرطة العسكرية والارتقاء بكادر الضباط والأفراد من خلال من خلال تنظيمهم الدورات التدريبية والتخصصية.