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خلال لقاء مع وكيل وزارة الاقتصاد

اتحاد الصناعات الورقية يشيد بقرار الوزارة دعم المنتج المحلى

02 آب / أغسطس 2022 02:25

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غزة-الرأي

غزة-الرأي

أشاد إتحاد الصناعات الورقية بقرار وزارة الاقتصاد الوطني الأخير بخصوص دعم المنتج الوطني.


جاء ذلك خلال لقاء اتحاد الصناعات الورقية ( اصحاب مصانع ورق المحارم و ورق التواليت) مع وكيل وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي بمقر الوزارة.
وشكر الاتحاد وكيل الوزارة على القرار الذي سيؤدي الي انتعاش الصناعة الوطنية و زيادة الانتاج و القدرة التشغيلية.


وطالب الاتحاد بضرورة تأسيس مرحلة جديدة ينعم بها المنتج المحلي بحصة سوقيه مناسبة و لتعم ثقافة دعم المنتج المحلي، مؤكدين ضرورة زيادة التسهيلات المقدمة على المواد الخام و الماكينات بالتنسيق مع الجمارك بوزارة المالية .


كما وطالب الاتحاد الوزارة بتقديم تسهيلات من شركة توزيع الكهرباء وزيادة الرسوم على المستورد الخارجي و عمل كوتة مخصصة لها ، وضرورة ضمان توفير كافة الكميات المطلوبة و الاجتهاد لتحسين الجودة و بالسعر المناسب للمستهلك.


وأكد م.الزريعي أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم المنتج المحلي وتقديم كافة التسهيلات المتوفرة لتحقيق ذلك ، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج المحلي.
و في اخر اللقاء تم تقديم درع شكر لوكيل الوزارة على مجهوداته في دعم المنتج المحلي.
 

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