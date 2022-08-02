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كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

02 آب / أغسطس 2022 02:30

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء.

وقالت إن السفر سيكون للمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من كشف (2022/29) .

كذلك بينت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29) .

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبتهم بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت إنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأكدت الهيئة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك طلبت إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

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