المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي حول الطوارئ

غزة- الرأي:

نظم مستشفى غزة الأوروبي اليوم العلمي الثاني حول الطوارئ ، وتضمن عدة محاضرات بتخصصات طبية مختلفة .

من جانبه أشار المدير الطبي د. اتحاد شبير إلى ان محاضرات اليوم العلمي الثاني كانت حول الطوارئ ولكن بشكل أوسع مما تم التطرق إليه في اليوم العلمي الاول والذي عقد الشهر الماضي .

وأكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أن هذا اليوم العلمي الذي يشمل موضوعات مهمة يعتبر من النشاطات المميزة التي يجب الاستمرار على عقدها دائماً ، معتبراً اياها فرصة لتوريث الخبرات للأجيال القادمة.

وقال:" المستشفى كان ولا زال منارة العلم ومن الرواد في عقد المؤتمرات والنشاطات العلمية بمختلف أنواعها ، ولا تعتبر المؤسسة رائدة الا اذا كانت متميزة في البحث العلمي وهذا ما نسعي لتحقيقه ".

وشهد اليوم العلمي حضور كبير من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية وأعضاء مجلس الادارة ، وغطت المحاضرات تخصصات الباطنة والقلب والأعصاب والعظام والمختبر والأطفال.