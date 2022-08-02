وزارة الاتصالات تنظم ورشة حول "خدمة خلو الطرف الالكترونية"

غزة- الرأي:

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول خدمة خلو الطرف الخاصة بالموظفين والمتعلقة بإجراءات انهاء الخدمة للموظف الحكومي وذلك بحضور م. إسماعيل حمادة مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية، ود. كمال المصري مدير عام الحكومة الذكية، و م. محمد المتربيعي مدير وحدة تطوير البرمجيات، وممثلين عن كافة الدوائر الحكومية.

وأشار م. إسماعيل حمادة أن الخدمة المقترحة ستكون محوسبة وستساهم في سرعة انجاز معاملات الموظفين وستقلل من معاناة التنقل بين الوزارات المختصة.

وأضاف م. حمادة أن إجراءات الخدمة تمت بالتوافق مع ديوان الموظفين العام بما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة والمقرة.

من جانبه أوضح د. كمال المصري أن الإدارة العامة للحكومة الذكية أعدت تصور بشأن إجراءات خدمة خلو الطرف الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الوزارات الرئيسية ذات العلاقة بالخدمة، وذلك استناداً إلى قرار قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (152) المنعقدة بتاريخ 03/11/2021م.

وفي ذات السياق استعرض مدير دائرة التشغيل والدعم الفني م. طارق اللولو الجهات المختصة التي ستتعامل مع الخدمة المحوسبة، حيث أشار الى دور مندوبي الوزرات المكلفة بإدارة ملف الذمم المالية المتعلقة بالموظفين (وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة النقل والمواصلات – وزارة الاشغال العامة والإسكان – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – ديوان الموظفين العام)، بالإضافة لدور مندوب الدائرة الإدارية لدى الوزرات من حيث متابعة طلبات الموظفين وإدارة العهد الشخصية المسجلة على كل موظف.

بدورها استعرضت م. شيماء فروانة رئيس قسم الفحص الفني كافة الوظائف والمكونات الخاصة بالخدمة حيث قامت بشرح مفصل لكل شاشة وأوضحت بشكل مبسط تسلسل العمليات وترابطها داخل الخدمة.

وفي نهاية الورشة تم فتح المجال امام الحضور لطرح التساؤلات والملاحظات حول الخدمة المقترحة، حيث أشار م. إسماعيل حمادة الى الخطوة القادمة المتعلقة بإجراءات اعتماد وتفعيل الخدمة وتعميمها على كافة الموظفين والدوائر الحكومية.