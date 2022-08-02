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أوقاف رفح تطلق مخيم "غراس القدس" لتثبيت القرآن الكريم

02 آب / أغسطس 2022 07:44

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غزة- الرأي:

أطلق قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح مخيم "غراس القدس" لتثبيت القرآن الكريم استهدف حوالي 60 طالباً من الذين أنهوا حفظ القرآن الكريم لهذا العام 2022م، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم د. علي المنشاوي، ولفيف من المحفظين والمشرفين.

بدوره أوضح أبو عامر أن تنفيذ المخيم القرآني يأتي ضمن خطة المديرية لتخريج عدد مـن الحفظة في كل عام، وتهيئة الظروف والأجواء لجميع الحفظة لمراجعة وتثبيت القرآن كاملا، وتدريبهم على الاختبار النهائي للقرآن الكريم.

ودعا جميع الطلبة المشاركين في المخيم إلى بذل العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف واجتياز مرحلة تثبيت حفظ القرآن الكريم كاملاً، مشيداً بجهود المحفظين والمشرفين المبذولة لتخريج كوكبة جديدة من الحفظة المتقنين.

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