"هنية" يكرم المتفوقين في الثانوية العامة من الرياضيين وأبناءهم

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، (١٥٠) من المتفوقين في الثانوية العامة من الرياضيين وأبناء الرياضيين، في حفل بهيج تميز بأجواء الفرح والسرور من المكرمين وذويهم مساء اليوم الثلاثاء في استاد فلسطين الرياضي بغزة.

وحضر التكريم محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، ورؤساء وممثلو الأندية والاتحادات الرياضية والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.

وأكد عبد السلام هنية في كلمته أن الشعب الفلسطيني يفتخر بأبنائه المتفوقين في الثانوية العامة الذين قدموا الجهد والعطاء من أجل النجاح والتميز، وقال هنية:" رغم الظروف الصعبة يثبت أبناء وبنات فلسطين أنهم قادرون على اجتياز كل العقبات واعتلاء المجد".

وحيا وزارة التربية والتعليم على جهودها الكبيرة والطواقم التدريسية والٱباء والأمهات الذين صنعوا هذا النجاح، كما نقل تحيات عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي للطلاب المكرمين وعائلاتهم، وكذلك تحيات جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وخلال الحفل أعلن هنية عن إضافة مبلغ (200.000) دولار لصندوق الرياضيين لقروض التعليم والزواج، بالإضافة للمبلغ السابق في الصندوق لدعم التعليم الجامعي للطلاب الرياضيين.

وتخلل الحفل عدة فقرات لفرقة وطن للفنون الشعبية والتكريم والمكافٱت المالية، وسط أجواء احتفالية تميزت بأجواء مؤثرة اختلطت فيها الدموع بالفرح بين الطلاب المكرمين وذويهم.