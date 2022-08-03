سلطة الأراضي تعاين ميدانياً موقع "مطعم حيفا"

غزة- الرأي

عاين وفد من سلطة الأراضي برئاسة المستشار د.عماد الباز مساء الثلاثاء موقع أرض القسيمة الشاطئية المقام عليها مطعم حيفا بمدينة الزهراء.



واطلع الوفد الذي ضمّ أيضًا مدير عام المساحة م.عمر زايدة ومدير عام أملاك الحكومة م.حسن السرحي ميدانيًا على القسيمة الحكومية المتعاقد عليها لصالح المواطن علي أبو مدين والمحاذية لأرض الطابو الخاصة بالمواطن والمقام عليها مطعم حيفا الواقع على الطريق الساحلي لبلدية الزهراء.



وتحقق رئيس سلطة الأراضي والوفد المصاحب له من مساحة الأرض المنتفع بها للمشروع والمنشآت القائمة على الطبيعة والتي تعتبر من المشاريع التي تخدم المواطنين وتوفر لهم مكانًا مناسبًا للاصطياف في هذا الموسم وتوفر فرص عمل لتشغيل عدد من العمال.



وأكد المستشار د. الباز على اهتمام الحكومة بمثل هذه المشاريع التي توفر فرص عمل لتشغيل عدد من العمال مشيرًا إلى دور الحكومة وسلطة الأراضي في دعم ومساندة مثل هذه المشاريع خاصة في الفترة السابقة من عام 2008 وحتى عام 2019 بإقرار خصم بلغ حوالى 40% من قيمة الإيجار المستحق وإعفاء كامل عن عام 2020 بسبب جائحة كورونا وذلك لدعم استمرارية صمود وتشغيل هذه المشاريع.