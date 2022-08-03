التعليم تُنظّم المُنتدى الطلابي للقانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات

غزة-الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي المنتدى الطلابي للقانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات في قطاع غزة للعام 2022.



وشارك في الافتتاح الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومسؤول قسم الإعلام في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد تينداي سنجوي، ومدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في التعليم أ. خالد عدوان، ورئيس قسم النشاطات الطلابية أ. خالد الجرجاوي، ومسؤولة إعلام الصليب بغزة أ. أماني الناعوق.



وثمّن القدرة هذا التعاون مع الصليب الأحمر، مؤكداً أهمية توعية الطلبة وتطوير قدراتهم في مجال القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، خاصة وأننا كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال، مؤكداً أهمية استثمار مثل هذا التدريب والتثقيف في مخاطبة العالم والتأكيد على الرواية الفلسطينية الحقيقية.



من جهته رحّب السيد تينداي الشراكة مع وزارة التعليم والجامعات في إطار توعية الطلبة بمفاهيم القانون الدولي، مؤكداً أن الطلبة هم المستقبل كصانعي القرار، ومن المهم التفاعل مع المنتدى ومخرجاته من حيث النقاشات والحوارات والتطوير بشكل مستمر.



بدوره أوضح عدوان أن المنتدى ركّز على عدة موضوعات منها: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، الخطاب الإعلامي ودوره في خدمة القضايا الإنسانية، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها.



يشار إلى أن المنتدى عبارة عن برنامج تدريبي يستهدف 38 طالباً وطالبة من الجامعات في قطاع غزة وهي: الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، جامعة الأمة، جامعة الإسراء، جامعة غزة، وجامعة القدس المفتوحة، وذلك في عدة تخصصات هي: القانون- الإعلام – الطب – التمريض.