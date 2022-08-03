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ديوان المظالم يناقش قضايا المواطنين مع وزارة الحكم المحلي

03 آب / أغسطس 2022 10:03

ديوان المظالم يناقش قضايا المواطنين مع وزارة الحكم المحلي
ديوان المظالم يناقش قضايا المواطنين مع وزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي

زار وفد من دائرة الشكاوى بديوان المظالم ممثلاً بكل من أ. سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى و أ. عبد الكريم أبو شاويش وعدد من المختصين وذلك للمشاركة في لجنة مختصة لدراسة بعض المظالم والشكاوى المقدمة من المواطنين لديوان المظالم مجلس الوزراء والتي ضمن اختصاص وزارة الحكم المحلي.


حيث كان في استقبال الوفد م. زهدي الغريز مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي و أ. محمد شلبي مدير عام اللجان المحلية في وزارة الحكم المحلي ومشاركة عدد من المختصين بالوزارة وتم خلال اللقاء المشترك مناقشة تفاصيل المظالم المطروحة للنقاش والتي تقدم بها مواطنين لديوان المظالم مجلس الوزراء وتتعلق باختصاص وزارة الحكم المحلي والوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه المظالم ومناقشة المقترحات والحلول المناسبة لها من اجل رفع التوصيات لجهات الاختصاص من اجل اتخاذ القرار المناسب.


وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على عقد لقاءات اخرى من اجل استكمال دراسة المظالم التي تم مناقشتها وتأتي هذه اللقاءات لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة وتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن والاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل المؤسسات الحكومية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – واقتراح الحلول للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

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