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المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

03 آب / أغسطس 2022 10:19

المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

غزة- الرأي

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة - التابعة لهيئة القضاء العسكري ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم.

وأوضحت المحكمة العسكرية، أن المتهمين هم حمادة موسى محمود أبو عصعوص، ويحمل هوية رقم (804406288)، والمتهم يوسف محمد صالح الديري، هوية رقم (400653656)، وهما من سكان غزة الصبرة شارع المغربي، والمتهم علاء عودة محمد أبو شلوف، ويحمل هوية رقم (400191128) ،سكان رفح.

وأشارت إلى إمهال المتهمين الثلاثة عشرة أيام من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري، مشددةً على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.

9b9a9448-1429-4881-9bdb-1f21c7dcce20 المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
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