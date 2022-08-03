وزارة العمل تشرع بمقابلات الخريجيين للمشاركة في مشروع We Start

غزة- الرأي



شرعت وزارة العمل، في إجراء مقابلات مع الخريجين والخريجات، للمشاركة في مشروع بناء القدرات لدمج الخريجين في سوق العمل "We Start".



وأشار أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل، إلى أن المشروع يتضمن تدريب واحتضان خريجي الجامعات والكليات بما لا يقل عن 210 متدرب ومتدربة.

ونوه أ. طبيل إلى أن التخصصات التي سيتم احتضانها وتدريبها تشمل "البرمجة، محاسبة سحابية، التدريب عن بعد، كتابة محتوى رقمي، التدريس عن بعد، تصميم الديكور الداخلي، محفظ قرآن كريم، الترجمة".



وأوضح مدير عام خدمات التشغيل أن المشروع سيتم من خلال 3 مراحل "التدريب، الاحتضان والاستضافة، التدريب في الشركات"، من أجل تهيئة الخريجين وضمان دخولهم إلى سوق العمل عن بعد بكفاءة وقدرة عالية.



يشار إلى أن مشروع We Start ممول من لجنة متابعة العمل الحكومي، وبتنفيذ وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات ووزارة المالية.