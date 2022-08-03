شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين وذلك بدل "نقليات رمل".

وأوضح رئيس قسم الشكاوى في المركز الرائد جمال البطران أن المركز تلقى شكوى من مواطن مفادها أن له مبلغ قيمته 8 آلاف شيكل في ذمة المشتكى عليه.

وذكر أن قسم الشكاوى المالية جمع طرفي الخلاف في مكتبه واستمع لبيّناتهما، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما على أن يُدفع المبلغ دفعة واحدة في مدة زمنية أقصاها منتصف الشهر الجاري.

في سياق منفصل، أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة معسكر جباليا خلافاً مالياً بين مجموعة من المواطنين لهم حقوق مالية في ذمة أحد المواطنين.

وأوضح النقيب حمزة الحو رئيس قسم الشكاوى في المركز أنه تلقى عدة شكاوى من 12 مواطناً مفادها وجود حقوق مالية تبلغ قيمتها 5560 شيكل في ذمة المشكو ضده في عدة أمور.

ولفت إلى أن قسم الشكاوى المالية أنهى الخلاف بين الأطراف بدفع جميع المبالغ المستحقة للمواطنين، وإنهاء القضية بعد دفع مجموع المبالغ الواردة.