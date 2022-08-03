وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشرع بمقابلات الخريجيين للمشاركة في مشروع We Start وكالة الرأي الفلسطينية العمل تُنجر مخالصة عمالية بقيمة 4000 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم وكالة الرأي الفلسطينية إدارة النفايات الصلبة تستقبل وفداً من جمعية أصدقاء البيئة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش قضايا المواطنين مع وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2313) الاربعاء3 اغسطس2022 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم المُنتدى الطلابي للقانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعاين ميدانياً موقع "مطعم حيفا"
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل

03 آب / أغسطس 2022 10:43

شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل
شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل

غزةالرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين وذلك بدل "نقليات رمل".

وأوضح رئيس قسم الشكاوى في المركز الرائد جمال البطران أن المركز تلقى شكوى من مواطن مفادها أن له مبلغ قيمته 8 آلاف شيكل في ذمة المشتكى عليه.

وذكر أن قسم الشكاوى المالية جمع طرفي الخلاف في مكتبه واستمع لبيّناتهما، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما على أن يُدفع المبلغ دفعة واحدة في مدة زمنية أقصاها منتصف الشهر الجاري.

في سياق منفصل، أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة معسكر جباليا خلافاً مالياً بين مجموعة من المواطنين لهم حقوق مالية في ذمة أحد المواطنين.

وأوضح النقيب حمزة الحو رئيس قسم الشكاوى في المركز أنه تلقى عدة شكاوى من 12 مواطناً مفادها وجود حقوق مالية تبلغ قيمتها 5560 شيكل في ذمة المشكو ضده في عدة أمور.

ولفت إلى أن قسم الشكاوى المالية أنهى الخلاف بين الأطراف بدفع جميع المبالغ المستحقة للمواطنين، وإنهاء القضية بعد دفع مجموع المبالغ الواردة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟