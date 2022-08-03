شرطة بلديات خانيونس تضبط 440 كيلو مانجا فاسدة

خان يونس- الرأي

ضبطت شرطة بلديات محافظة خانيونس، بالتعاون مع مكتب الطب الوقائي ودائرة الصحة والبيئة ببلدية المحافظة 440 كيلو من فاكهة المانجا بعد مصادرتها من سوق المدينة.

وأوضحت شرطة البلدية أن طواقمها أتلفت الكمية المضبوطة وفق الإجراءات المتبعة في المكب المُعد خصيصاً للتخلص من الأغذية التالفة وتم عمل محضر ضبط وإتلاف بالكمية.

وأشارت إلى أنها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع دائرة الصحة والطب الوقائي من أجل تحسين الظروف الصحية والبيئية في المدينة للحفاظ على سلامة المواطنين بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.

ودعت شرطة البلديات كافة المواطنين إلى ضرورة التدقيق في الأغذية التي يتم شراؤها سواءً من الأسواق أو المحال التجارية، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفات صحية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.