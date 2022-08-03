إدارة التمريض تستعد لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني

غزة-الرأي

أكد مدير عام الإدارة العامة للتمريض د. خليل شقفة على الاستعداد لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض التخصصي والقبالة والذي سيعقد في العاشر من نوفمبر 2022للعام الحالي وبمشاركة دولية ومحلية.



ولفت د. شقفة على أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية للرقي بمهنة التمريض وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمريض الفلسطيني، معربا عن فخره بمنتسبي مهنة التمريض الذين استطاعوا خلال العقدين الماضيين من مراكمة المستوى العلمي لديهم وحصول الكثير منهم على درجات علمية عليا " ماجستير ودكتوراه " في مجالات صحية وتمريضية مختلفة مما أثرى المهنة وساهم في تقدمها.



ونوه د. شقفة إلى أن هذا المؤتمر يأتي امتدادا للمؤتمر السابق الذي عقد في ظل جائحة كورونا والذي كان للتمريض دورا بارزا من خلال المشاركة الفاعلة والحضور الدائم بجانب المريض.



من جانبه، قال رئيس لجان المؤتمر الدولي الثاني للتمريض التخصصي والقبالة د. يوسف فحجان بأن هذا المؤتمر يهدف إلى تشجيع وتحسين التعاون والشراكات مع المعاهد التعليمية والعلمية والسريرية وأنه جاء ليسلط الضوء على كيفية تأثر أبحاث التمريض بالممارسة السريرية والتخصصية والبحث في سبل الاستفادة من نتائج الأبحاث التمريضية ذات الصلة وتطبيقها بشكل واقعي في الحياة المهنية للتمريض والقبالة مؤكدا أهمية الأخذ بتوصيات تلك الأبحاث من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى في كافة الأقسام والتخصصات.



وأشار د.فحجان إلى أن المؤتمر مكون من ستة محاور، ومن المنتظر استقبال المشاركات في 15 اغسطس عبر رابط سيتم اطلاقه خصيصا لهذا الغرض موجها دعوته للباحثين بالمشاركة الفاعلة في فعاليات المؤتمر.