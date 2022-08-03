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فوز طالبتين من غزة بمشروع برمجي بعنوان "المعراج"

وزارة التعليم تُشارك في مسابقة "برمج من أجل القدس"

03 آب / أغسطس 2022 11:26

وزارة التعليم تُشارك في مسابقة "برمج من أجل القدس"
وزارة التعليم تُشارك في مسابقة

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في مسابقة "برمج من أجل القدس"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنتدى العلماء الصغار بيرزيت.


وتمثلت المسابقة بعقد تدريبات لكوكبة من طلبة المدارس في الضفة وغزة والقدس في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإنجاز مشاريع برمجية طلابية تُظهر الجوانب الإسلامية والوطنية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا بما يخدم القضية الفلسطينية.


وأوضحت د. ريما الخطيب مدير دائرة إشراف المباحث العلمية في الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة أنه خلال المسابقة تم تدريب 30 طالباً وطالبة من غزة بالتزامن مع التدريب في الضفة.


وأضافت: تم  الإعلان عن  نتائج  المسابقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جامعة الأقصى بحضور الطلبة المشاركين وعدد من المشرفين والمعلمين.


وأظهرت النتائج فوز الطالبتين فرح حرب ولُجين البطنيجي من مدرسة مصطفى حافظ بمديرية غرب غزة بالمركز الخامس وذلك عن مشروع برمجي بعنوان "المعراج" وهو من المشاريع النوعية التي تُبين معالم القدس الإسلامية والوطنية.


وفي نهاية المسابقة جرى تكريم جميع المشاركين في المسابقة.

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