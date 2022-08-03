التعليم شمال غزة تُكرّم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة طلبتها الأوائل على مستوى المديرية في امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 فوج "متفوقون لأجل فلسطين".



وشارك في الاحتفال ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، والنائب في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ومدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، وعدد من مدراء التربية والتعليم السابقين، ومدراء المدارس ومديراتها، ورؤساء الأقسام، ورؤساء البلديات، وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والجامعات الفلسطينية، وشخصيات من المجتمع المحلي والطلبة المحتفى بهم وذويهم.



وفي كلمة له، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مهنئاً الطلبة المتفوقين وذويهم ومعلميهم على هذا الإنجاز الكبير حيث حصدت المديرية مراكز متقدمة سواء على مستوى الوطن أو المحافظات الجنوبية، متمنياً لمدارس المديرية المزيد من الرفعة والتقدم والتميز.



وأكد أ. حرز الله أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا جهود المعلمين ومدراء المدارس الجنود المجهولين وصناع المجد، والطلبة قادة المستقبل، وأولياء الأمور الحاضنة الأهم للتميز والإبداع، بالرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا المرابط في قطاع غزة.



بدوره، عبر د. الشرافي عن عظيم سعادته بما تحققه دوما مديرية شمال غزة من تميز وإبداع على مستوى الوطن سواء في امتحانات الثانوية العامة، أو حتى المسابقات التقنية والعلمية والتربوية المختلفة، ما يؤكد أن هذه الإنجازات يقف خلفها دوما جنود مجهولين من إدارة ومعلمين يستحقون كل التقدير والثناء.



وهنأ د. الشرافي الطلبة المتفوقين وذويهم، داعياً إياهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد، ومواصلة مسيرة العلم والعلماء على خطى الأنبياء، ليكونوا مشاعل نور وحياة في وجه الظلام والموت والدمار.



من ناحيته نقل د. مطر أجمل آيات التهاني والتبريكات، وكيل الوزارة د. زياد ثابت، للطلبة المتفوقين وذويهم ومعلميهم، وقال إن هذا النجاح والتفوق جاء ثمرة طبيعية لجد الطلبة واجتهادهم، وجهود وتفاني معلميهم، ورعاية ذويهم.



وأكد د. مطر أن هذا التميز الذي توشحت به مديرية التعليم في شمال غزة، ليس غريباً عليها، فهي دوماً في الصدارة، وتقدم نماذج رائعة من الإبداع على مستوى الطلبة أو المعلمين والإداريين على حد سواء.



وفي كلمتها ممثلة عن الطلبة المتفوقين، أهدت الطالبة المتفوقة الحاصلة على المستوى الثاني على مستوى الوطن في الفرع الأدبي، سجى محمد عبد العزيز، النجاح والتفوق الذي تكلل به فوج متفوقون لأجل فلسطين" للشهداء والأسرى والمسرى ولأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، ولكل من كان له سهم في تحقيق هذا الإنجاز.



وفي ختام الحفل الذي تخلله عديد الفقرات الفنية المتميزة، تم تكريم ثلة من مدارس المديرية الحاصلة على أعلى الدرجات والنسب في امتحانات الثانوية العامة، كما تم تكريم الطلبة المتفوقين، في أجواء من البهجة والسرور.