وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح دراسية في مصر وكوبا والمغرب وتركيا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُشارك في مسابقة "برمج من أجل القدس" وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تُشرف على عروض عطاء خاص بجمعية غزة الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون المهنية بالعدل تستقبل وفداً عن جمعية أطفالنا للصم وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الشمال يواصل جولاته الميدانية على المنشآت والشركات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تُنهي 4 خلافات مالية بقيمة 18 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تستعد لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس توقع عقود مقابلات تشغيل مؤقت وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات خانيونس تضبط 440 كيلو مانجا فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشمال تُنهي خلافين ماليين بقيمة 13 ألف شيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

الجنايات تصدر أحكامًا بالسجن المشَّدد بقضايا مخدرات وفساد

03 آب / أغسطس 2022 11:35

الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا بالسجن المشَّدد في قضايا مخدرات وفساد
الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا بالسجن المشَّدد في قضايا مخدرات وفساد

غزة- الرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/ش) وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

في السياق ذاته، أصدرت الهيئة حكمًا آخر بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ص/ق) وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، كما وتم الحكم على المتهم (ح/ ع) بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل، أصدرت ذات الهيئة حكمًا في قضية فساد على المتهم (م/ز) يتضمن الحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر بتهمة السرقة من قبل الخدم المؤثمة بنص المادة 275 من قانون العقوبات لسنة ١٩٣٦م.

ويُذكر أن هيئة الجنايات الكبرى قد شُكلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي وتختص بنظر قضايا الجنايات الخطيرة وهي القتل ومحاولة القتل وقضايا الاتجار بالمخدرات والفساد، بهدف سرعة الفصل فيها وتعزيز التخصص القضائي وتحقيق الردع العام، ونحو الوصول للحد من معدلات هذه الجرائم والقضاء عليها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟