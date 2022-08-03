النائب العام يناقش مع شرطة رفح سبل تطوير العمل وتحسين الأداء

رفح- الرأي

أكد النائب العام المستشار الدكتور محمد النحال: "أننا نعمل على إرساء وتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف وصولاً للعدالة الناجزة التي يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني، مُشيداً بوحدة الفهم التي تتمتع بها جهات إنفاذ القانون ممثلة بجهاز الشرطة".

جاء ذلك، خلال زيارة النائب العام لمقر قيادة شرطة محافظة رفح برفقة رئيس نيابة رفح أ. رأفت عرام، ووكلاء النيابة، كان في استقبالهم مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي، ومدير المكتب الفني في المحافظة العقيد عمر الشاعر ولفيف من ضباط قيادة شرطة رفح.

واطّلع النائب العام على سير عمل المراكز والأقسام التي لها علاقة مباشرة بعمل النيابة العامة، مُثمناً القدرات المهارية والقانونية الموجودة لدى مُنفِذي القانون المتمثلين بضباط التحقيق في أقسام مراكز الشرطة.

وناقش الطرفان سبل تطوير العمل وتحسين الأداء بما ينعكس بشكل إيجابي على طبيعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين والمراجعين في أماكن ومراكز تقديم الخدمة في كافة المحافظات.

وقال النائب العام:" إن تطوير المهارات والقدرات في أقسام مراكز الشرطة من شأنها تعزيز رسالة العدالة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تعزز عدالة الإجراءات، ورد الحقوق والمظالم لأصحابها".

من جانبه أكد العميد القاضي حرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام التام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وأطلع العميد القاضي، النائب العام على إنجازات شرطة محافظة رفح وحجم الملفات والشكاوى التي ترد لمكاتب التحقيق وكذلك مرحلة الإنشاء والبناء في مركز شرطة الشوكة شرق رفح.

بدوره أشاد النائب العام بأداء قيادة وضباط وأفراد شرطة محافظة رفح مثمناً جهودهم المبذولة في بسط الأمن ونشر الطمأنينة بين المواطنين مؤكداً في الوقت ذاته على احترام المواطنين والعمل على حفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون.