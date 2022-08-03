لجنة رقابية من وزارة العدل تزور نقابة الصاغة وتجار الذهب

غزة- الرأي



زارت لجنة الرقابة الإدارية والمالية على النقابات بوزارة العدل مقر نقابة الصاغة وتجار الذهب، وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة على النقابات العاملة في محافظات قطاع غزة.



وتقوم اللجنة برئاسة الباحثة القانونية سعاد الشيخ وعضوية كلاً من المراقب الإداري نور الشوا والمراقب المالي محمود أبو كميل بالاطلاع على ملفات وأنشطة النقابات ومتابعتها قانونياً حيث تم بالاجتماع الاطلاع على الأمور الادارية والمالية.



ويذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة الإدارية والمالية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكيد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.



وفي الختام نؤكد بأنه يتم رفع تقارير اللجنة بشكل دوري إلى مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لاعتماد التوصيات واتخاذ المقتضى القانوني وإرسال نسخة عن التقارير إلى وكيل الوزارة للمتابعة حسب الأصول