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التعليم تواصل تطوير مركز خدمات الجمهور لتصديق الشهادات والمنح

03 آب / أغسطس 2022 01:07

التعليم تواصل تطوير مركز خدمات الجمهور لتصديق الشهادات والمنح
التعليم تواصل تطوير مركز خدمات الجمهور لتصديق الشهادات والمنح

غزة-الرأي
تبذل وزارة التربية والتعليم العالي الجهد الكبير في مجال تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين خاصة الطلبة، وتسهيل عمليات تصديق شهاداتهم وتسجيلهم للمنح الخارجية وتوجيههم للتخصص الجامعي المناسب.


وقالت الوزارة أنها تضع ضمن أولوياتها تقديم الخدمات الميسرة للطلبة والخريجين وشعبنا الفلسطيني، ومن هذا المنطلق فعّلت الوزارة مركز خدمات الجمهور على مدخل الوزارة الرئيس بمدينة غزة بالتعاون بين التعليم العالي وعدد من الإدارات المختصة.


كما فعلت الوزارة بوابة المرشد الالكتروني الهادفة لإرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقاً لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم ولك عبر الرابط التالي:
https://eservices.mohe.ps/e-guidance/
وأكدت الوزارة أنها تسعى دوماً بمختلف الطرق لمواصلة تعزيز العلاقة الطيبة مع الجمهور بشكل عام وقطاع الطلبة بشكل خاص، لذلك كان هذا التوجه بتفعيل خدمات الجمهور في مساعدة الطلبة لبناء خياراتهم التعليمية المستقبلية، من خلال الاستقبال على مدخل الوزارة أو الرد على الاستفسارات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات الوزارة الإلكترونية.


وقد دعّمت الوزارة هذه التوجهات من خلال إقامة عدة نقاط توجيه وإرشاد على مدخل الوزارة وداخلها لاستقبال المراجعين والرد على الاستفسارات إضافة إلى توفير مقاعد خاصة أمام مكاتب التصديقات الخاصة بالمرحلة الثانوية والجامعية والمنح لراحة الضيوف.


وحول أراء الطلبة في الخدمات المقدمة أوضح الطالب محمد أيمن عبود والذي جاء للتسجيل لإحدى المنح الدراسية أنه وجد الاستقبال الحسن والخدمات المميزة من طواقم الوزارة في مجال الإرشاد والتوجيه، موضحاً أن الانطلاق بعد التخرج من الثانوية العامة أمر يحتاج لتركيز شديد وحسن اختيار للتخصص، أما الطالبة فرح خالد ياسين والتي جاءت لتصديق شهادتها الثانوية فقدّمت الشكر للوزارة على التعاون وجميل الاستقبال إضافة لتقديم النصح والإرشاد المطلوب حول التخصصات الجامعية.
يشار إلى أن الوزارة تُفعّل أيضاً مراكز خدمة الجمهور في مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظات قطاع غزة.

التعليم تواصل تطوير مركز خدمات الجمهور لتصديق الشهادات والمنح 296072938_3001931030098400_614349311667105988_n 296349974_3001930990098404_7684091384187928066_n 296051381_3001930876765082_4264737980722786716_n
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