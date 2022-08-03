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تعليم شرق غزة يُكرم الفائزات في مسابقة الدلف العالمية

03 آب / أغسطس 2022 01:16

تعليم شرق غزة يُكرم الفائزات في مسابقة الدلف العالمية
تعليم شرق غزة يُكرم الفائزات في مسابقة الدلف العالمية

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة طالبات مدرسة الرملة الأساسية للبنات لحصولهن على مراكز متقدمة في امتحان الدلف الدولي للغة الفرنسية بنسبة نجاح (100%).


وشارك في التكريم الذي عُقد في المديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. نجلاء أبو زعيتر مشرفة مبحث اللغة الفرنسية، وأ. غادة أبو لبن مديرة المدرسة، وأ. فتحية الفليت معلمة اللغة الفرنسية في المدرسة.


والطالبات المكرمات هن: دانية حمادة عياد ٩٨٪، منى حمادة عياد 94.5٪ ،هاجر عبدالعزيز الحلو 93٪، سوار سامي عجور 94٪، جنة سليم الجاروشة 91.5٪.
وأشاد الشيخ خليل بالإنجاز الذي حصلت عليه مدرسة الرملة، مضيفاً أن هذه الإنجازات تضاف لسلسلة التميز لمديرية التربية لشرق غزة مع حصولهن على  المراكز الأولى في الثانوية العامة للعام 2022.


وامتحان الدلف هو امتحان دولي يتم من خلاله تقييم المهارات الأساسية للغة الفرنسية، وتم عقده هذا العام في شهر إبريل  الماضي على أرض مدرسة الراهبات الوردية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفرنسية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبإشراف مركز اللغات للاتحاد الأوربي.


وتم خلال اللقاء تكريم الطالبات بشهادات الشكر والتقدير إضافة الي تكريم المشرفة ومديرة المدرسة ومعلمة الفرنسي.

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