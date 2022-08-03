تعليم غرب غزة تكرم طلابها الأوائل على مستوى الوطن

كرمت مديرية تعليم غرب غزة، طلبتها الأوائل على مستوى الوطن وقطاع غزة في امتحانات الثانوية العامة.



جاء ذلك، خلال حفل مهيب وبهيج نظمته المديرية برعاية من وزارة التربية والتعليم والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لتكريم طلبة مديرية تعليم غرب غزة الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة على مستوى فلسطين وقطاع غزة.



و حضر الحفل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، ومدير تعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو، وم.أسامة يونس ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي، ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية وعدد من رؤساء الاقسام والمشرفين التربويين، وممثل عن قيادة شرطة محافظة غزة أ.سامح اشتيوي، والوجهاء والمخاتير والمجتمع المحلي، والطلبة المكرمين وذويهم، وذلك بقاعة فندق الروتس على شاطئ بحر غزة.

وفي كلمته هنأ د.أحمد بحر الطلبة المتفوقين وبارك لهم تفوقهم وجهودهم التي أوصلتهم إلى منصات التكريم.

وأشاد د.بحر بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم ومن خلفها مديرية التربية والتعليم غرب غزة بكافة الطواقم العاملة فيها

وأشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم غرب غزة وكافة طواقمها في الميدان من اجل الارتقاء بمستوى طلابنا ووصولهم لهذه المكانة الرفيعة التي يشار لها بالبنان.



بدوره رحب أ.حمدي الدلو بالضيوف شاكراً لهم تلبيتهم دعوة الحضور والتي تدل على دعمهم للمسيرة التعليمية، شاكراً وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الشريكة على تعاونهم ودعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية، كما وجه الشكر للكلية الجامعية والعلوم التطبيقية على رعايتها لهذا الاحتفال المهيب.



وأكد أ.حمدي الدلو أنه لمن دواعي السرور ان تلتقي والمؤسسات الشريكة والداعمة لتكريم أبنائنا وبناتنا الذين تربعوا على عرش التفوق والنجاح بوجود مدراء مدارسهم ومعلميهم وأولياء أمورهم الذين أبدعوا في عطائهم فكان هذا اللقاء بمثابة قطف الثمار بعد الجهد الكبير الذي بذل طيلة العام الدراسي من أجل الوصول إلى منصات التكريم.

وقدم أ. حمدي الدلو شرحاً مفصلاً عن النتائج المشرفة التي حصدتها مديرية تعليم غرب غزة ومدارسه.



وفي كلمة وزرة التربية والتعليم العالي التي ألقاها م.أسامة يونس نقل فيها التهنئة والمباركة من وكيل وزارة التربية والتعليم د.زياد ثابت للطلبة المتفوقين وذويهم ومديرية تعليم غرب غزة.



وعبر م.يونس عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال المميز والذي نحتفي من خلاله تكريم كوكبة من طلابنا وطالباتنا المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة.



وفي كلمة المتفوقين عبرت الطالبة آية بعلوشة عن سعادتها الكبيرة والغير مسبوقة وزملائها المتفوقين والمتفوقات بهذا الحفل الرائع والمميز الذي ادخل على قلوبنا جميعا الفرح والسرور، وأشارت إلى أن الجهود التي بذلت من أجل هذا الحفل لهو دليل واضح على أن هناك من يقدر المتفوقين.



وثمنت الطالبة المتفوقة الدور الكبير لمدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور ودورهم ومتابعتهم أثناء الدراسة.



وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين ومدارسهم بالهدايا وشهادات التقدير، كما تم تكريم الكلية الجامعية، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والتراثية.