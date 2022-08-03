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الشرطة المجتمعية بخانيونس تُنجز 319 قضية خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2022 01:29

الشرطة المجتمعية بخانيونس تُنجز 319 قضية خلال يوليو
الشرطة المجتمعية بخانيونس تُنجز 319 قضية خلال يوليو

خان يونس- الرأي

أنجزت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 319 قضية محولة من النيابة، كما استقبلت 133 شكوى خلال شهر يوليو المنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن الشرطة المجتمعية بخانيونس أنها نفذت 495 مهمة خلال الشهر الماضي، تنوعت بين إنجاز قضايا متنوعة، واستقبال شكاوى، وتنفيذ عدة أنشطة وزيارات تواصلية.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة المجتمعية نظمت ثلاث زيارات وأنشطة متنوعة، وأنهت 12 خلافاً أسرياً.

ولفت إلى استرداد مبالغ مالية لصالح قضايا وشكاوى مالية تقدر ب (3500 )دولار، (11650) شيكل، (3700) دينار، خلال يوليو المنصرم.

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