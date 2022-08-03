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ضمن برنامج شركاء من أجل العدالة..

النيابة العامة ووزارة الأشغال يبحثان التعاون المشترك

03 آب / أغسطس 2022 01:31

النيابة العامة ووزارة الأشغال يبحثان التعاون المشترك
النيابة العامة ووزارة الأشغال يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني ممثلاً برئيسه المستشار صلاح الدريوي، ووكيل ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، ووكيل نيابة دعاوى الحكومة أ. هناء الشناط، وعن وحدة التدريب والتطوير في المكتب الفني أ. هشام الجدبة، لقاءً مشترك مع وكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان ومدير عام العطاءات م. جواد الأغا، ومدير عام الإسكان م. محمد العسكري،  والمستشار القانوني للوزارة أ. عبد الرحمن حمدان.

وخلال اللقاء، أوضح المستشار الدريوي رؤية سعادة النائب العام حول أهداف برنامج "شركاء من أجل العدالة"، الذي يهدف إلى إيجاد أفق وتعاون مشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

 وناقش الوفد مع وكيل الوزارة عدة نقاط تتعلق بالإشكاليات التي تواجه الوزارة، والدفعات المترصدة على المواطنين ساكني الأبراج بنظام الأقساط، والقضايا التنفيذية وقضايا نيابة دعاوى الحكومة، كما تم التطرّق إلى معالجة مشكلة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساس بهيبة المؤسسات الحكومية.

كما تناول اللقاء فتح أيقونة على برنامج العدالة الجنائية للوزارة؛ لمتابعة قضاياها المحالة للنيابة العامة إلكترونياً، والقضايا المتعلقة بنيابة دعاوى الحكومة والاستدعاءات الإدارية.

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