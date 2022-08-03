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شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2022 01:45

شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يوليو
شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يوليو

غزةالرأي

قال تقرير صادر عن الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني، إنها سلمت 475 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يوليو المنصرم.

وأوضحت في تقريرها الشهري أن دائرة الإقامات والتأشيرات أنجزت 304 معاملة توزعت إلى 149 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، و 107طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى 48معاملة تنوعت بين (طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور- طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة).

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 171 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: 34 إفادة حركة معبر، و53 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و20 إفادة تنوعت ما بين (إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني

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