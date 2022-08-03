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وزارة الأسرى تزور أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة

03 آب / أغسطس 2022 01:52

وزارة الأسرى تزور أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة
وزارة الأسرى تزور أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة

غزة- الرأي
نظمت وزارة الأسرى والمحررين أمس الثلاثاء زيارة تهنئة الى أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة ، بحضور ومشاركة أ. بهاء المدهون وكيل الوزارة  ،ومدير عام العلاقات العامة والإعلام صابر أبو كرش، وعدد من المدراء والمدراء العامون .


وقدم المدهون التهنئة  للأسرى وأبنائهم ولجميع الناجحين في الثانوية العامة، مؤكدا أن نجاح وتفوق أبناء الأسرى هو دليل على مدى الإصرار والعزيمة التي يتمتعوا بها رغم المعاناة التي يعيشونها بغياب الأب منذ سنوات طويلة وحرمانهم من زيارته ومشاركتهم فرحة النجاح.


معبراً عن فخره واعتزازه بعوائل الأسرى الذين تحملوا المسؤولية مؤكدا أن هذا الجيل واعي بقضاياه مدرك لحجم ضريبة الحرية التي يدفعها الأسرى من أعمارهم في سبيل ان يبقى هذا الشعب متمسكاً بحقوقه وثوابته.


حيث تم زيارة كلاً من :-
الطالب محمد ضرار أبو سيسي من مدينة غزة الحاصل على معدل 90.1
الطالبة شيماء ابنة الأسير باسم محمود أو ظاهر الحاصلة على معدل 80%
الطالبة بتول ابنة الراحل محمد الكتري وكيل وزارة الأسرى الأسبق الحاصلة على معدل 96.4%

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