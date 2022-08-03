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الاقتصاد: إغلاق الاحتلال للمعابر سيتسبب بخسائر فادحة

03 آب / أغسطس 2022 02:19

بوابة كرم أبو سالم
بوابة كرم أبو سالم

غزة – الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة إن استمرار اغلاق الاحتلال للمعابر "كرم أبو سالم وبيت حانون" سيكبد القطاعين التجاري والصناعي خسائر فادحة.

وأكد مدير عام التجارة والمعابر في الوزارة رامي أبو الريش، أن الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزة ويشدد من خناقه وحصاره عليهم.

وأوضح أن استمرار الاغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع نتيجة عدم دخول المواد الخام لها وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية.

وأشار إلى أن 80 بالمئة من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبو سالم، مطالباً بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر بشكل عاجل.

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