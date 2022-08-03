المباحث تُنجز قضية سرقة سيارة بقيمة 11 ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة - دائرة مباحث المرور "قسمي غزة والوسطى" قضية سيارة مسروقة من نوع "فيرنا" تعود لأحد المواطنين، تم سرقتها قبل شهر من منطقة النصر بمحافظة غزة، من قبل شخص مجهول.

وأوضحت المباحث العامة أنه ومن خلال المتابعة الميدانية تمكنت من ضبط المركبة بحوزة المدعو (ن. ج) داخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملف القضية والسارق إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياق آخر، أنجزت المباحث العامة بمحافظة رفح شكوى المواطن "ع، ع" 61 عاماً، والتي مفادها قيام شخص مجهول بنشل وسرقة حقيبته الخاص، وبها مبلغ مالي يقدر بحوالي "4700" شيكل.

وأوضحت أنه بالبحث والتحري حول القضية، تم الاشتباه بالمدعو "أ، ع" 37 عاماً من سكان حي البرازيل في المحافظة، وبالاستعلام عنه، تبين أنه من أصحاب السوابق والعود الاجرامي، وبضبط المذكور واستجوابه، أقر بما نسب إليه في محضر الشكوى، وبدلالته تم ضبط جزء من المسروقات.

ولفتت إلى أنه تم تسليم ملف القضية والمضبوطات والمذكور إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للأصول.