الإنتاج الحيواني بالزراعة ينظم لقاءات ارشادية مع مربي النحل

غزة - الرأي



شاركت دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، في عدة اجتماعات مع مربي النحل،في كل من محافظات الوسطى و خانيونس، ورفح،وذلك بحضور مدير الدائرة م. طاهر أبوحمد،وبمشاركة العشرات من،النحالين.



بدوره،استعرض م.ايهاب طه من دائرة الانتاج الحيواني خلال لقاء في منطقة "المصدر".



بمحافظة الوسطي،أهم الإرشادات، والنصائح الفنية لإدارة قطاع تربية النحل وأهم المعاملات المطلوبة لتقوية الخلايا،وزيادة المناعة لقطيع النحل .



وتحدث عن أهم التحديات و المشاكل التى تواجه النحاليين و الحلول المطروحة.



ولاقي اللقاء ارتياح كبير من جميع المشاركين من خلال تبادل للإفكار المتنوعة التي تخدم قطاع النحل، و إنتاج العسل و سبل دعم النحاليين.