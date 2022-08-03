التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2022

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا توضح فيه انجازاتها ونشاطاتها وبرامجها النصف سنوية للعام 2022 , حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية حملة لتحديث بيانات 88 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الوزارة خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2022 من أجل إنشاء سجل وطني إجتماعي يشمل قاعدة بيانات تمكن الأسر والأفراد من الوصول للخدمات التي تحتاجها عبر منهجية إدارة الحالة، حيث يتم استخدام استبانة جديدة تعتمد على منهجية الفقر متعدد الأبعاد.



برامج المساعدات والإغاثة



أوضحت الوزارة في تقريرها أنه استفاد من برامج المساعدات والإغاثة خلال النصف الأول من العام 2022م حوالي 170,350 أسرة بواقع 935,030 فرد، وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة حوالي 284,241,349 شيكل (86,116,034 دولار) ، وكان أبرز البرامج يشمل المنحة القطرية للأسر المتعففة والتي تم صرف ست دفعات منها لحوالي 103,482 أسرة متعففة بمبلغ اجمالي 58,631,399 دولار.



وفيما يتعلق ببرنامج القسائم الشرائية الممول من برنامج الأغذية العالمي فقد قامت الوزارة بصرف قسائم شرائية شهرية لعدد 123,200 فرد ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 7,833,438 دولار.



وبخصوص برنامج المساعدات التموينية الطارئة: فقد تم تقديم مساعدات تموينية طارئة لمرة واحدة لحوالي 31,418 أسرة، وقد بلغت تكلفة هذه المساعدات حوالي 1,426,458 دولار.



وحول مساعدات أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة قفد تم تقديم دفعة مالية لحوالي 3,229 من ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة بمبلغ إجمالي حوالي 2,798,114 دولار.



وفيما يخص برنامج التأمين الصحي والإعفاء من رسوم التأمين الصحي وتخفيضات الخدمات الصحية فقد استفاد من فئة التأمين الصحي- شؤون إجتماعية حوالي 34,000 أسرة، كما تم منح 5,622 مواطن تخفيضات على رسوم الخدمات الصحية بمبلغ 944,649 دولار.

أما حول برنامج معلومات التنمية الاجتماعية فقد تم التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل توزيع مساعدات متنوعة لعدد 178,512 مستفيد بمبلغ إجمالي 13,255,671 دولار.



وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في قطاع غزة تزداد معاناة 79,629 أسرة تقع تحت خط الفقر المدقع بواقع 473,838 فرد أي حوالي 21% من سكان قطاع غزة لم تستلم مستحقاتها المالية منذ تسعة عشر شهر، مما أفقد هذه الأسر الفقيرة القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.



برامج حماية ورعاية الفئات المهمشة

وأشار التقرير الصادر عن الوزارة أنه فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة فقد قدمت الوزارة أدوات مساعدة لحوالي 899 شخص ذوي إعاقة، و1,395 باكيت بمبرز مخصص لكبار السن وذوي الإعاقة، كما تعمل الوزارة على إعداد زرمة خدمات لذوي الإعاقة من خلال بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأنهت مراكز الرعاية العام الدراسي 2021-2022م ، حيث سيتم تخريج حوالي 438 طالب/ة، منهم حوالي 116 طالبة، 322 طالب في تخصصات مختلفة، كما ستقوم الوزارة خلال الشهر القادم بإفتتاح مركز الرعاية الاجتماعية بغزة الجديد، ويستمر العمل في إضافة طابق في مركزي الرعاية في خانيونس وبيت لاهيا.



فيما بلغ عدد الأطفال في خلاف مع القانون الذين قدمت لهم مؤسسة الربيع خدماتها خلال النصف الأول من العام حوالي 591 طفل في خلاف مع القانون ، وما زال منهم حوالي 108 طفل يتلقون الخدمات بالمؤسسة.



وفي سياق متصل أطلقت الوزارة في ورشة عمل دليل سياسات العمل في قطاع رعاية الأيتام بحضور الجمعيات المحلية والدولية العاملة في مجال الأيتام، كما يتم متابعة كفالات أيتام عدوان مايو 2021م لعدد 228 يتيم من خلال مؤسسة INH الأندونيسية.



بينما استفاد من خدمات حماية الطفولة المتنوعة في المديريات الخمسة حوالي 2,257 طفل/ة، منهم 1,045 ذكور، 1,212 إناث، وكذلك استفادت حوالي 171 أسرة من خدمات الشبكة.



وفي سياق أخر تابعت الوزارة 150 طفل/ة، منهم 70 ذكور،و 80 إناث من المقيمين في مراكز رعاية الأطفال الإيوائية غير الحكومية في قطاع غزة (مؤسسة SOS ، جمعية مبرة الرحمة، جمعية مبرة فلسطين، معهد الأمل للأيتام).



ونوهت الوزارة في تقريرها أنها تتابع العمل في 25 حضانة مرخصة في قطاع غزة، وتوزع ألعاب تربوية على ثلاث حضانات منها، كما قامت الوزارة بدراسة أوضاع 7 دور حضانة دون ترخيص.

كما تتابع الوزارة ملفات 207 حالة من مجهولي النسب، حيث قامت الوزارة خلال النصف الأول من العام بتوزيع مساعدة نقدية لعدد 65 من مجهول نسب بمبلغ 300 شيكل كمساعدة من الأمانة العامة، كما تم توزيع حرام شتوي لعدد 109 من مجهولي النسب وتم توزيع بمبرز وملابس لعدد 267 أسرة لديها توائم اثنان فما فوق، كما تم تقديم مساعدة نقدية لعدد 45 طفل ضمن برنامج دعم الأسر التي لديها ثلاث توائم فأكثر.



هذا ولفتت الوزارة إلى أنه تم متابعة 1,698 حالة من كبار سن منها 630 ذكر، و1,069 أنثى، حيث تم تقديم مساعدات متنوعة لحوالي 550 من كبار السن، منهم 260 ذكر، و290 أنثى.



فيما قام الباحثون الإجتماعيون بالتدخل الاجتماعي مع 235 أسرة بواقع 828 فرد منهم 415 ذكور، و413 إناث، كما تم تنفيذ أنشطة ترفيهية شارك فيها 410 طفل/ة من أبناء السجناء.



مراكز تمكين المرأة والعائلة

وضمن الأنشطة الموجهة للفتيات والنساء نفذت مراكز التمكين في النصيرات وجباليا 461 نشاطاً بمشاركة 5,996 سيدة/ فتاة، وضمن الأنشطة الموجهة للأطفال نفذت المراكز 135 نشاطاً بمشاركة 2,545 طفل/ة , وضمن خدمة الإيواء استقبل بيت أمان حوالي 105 سيدة وفتاة، وقدم البيت خدمة الاستشارات لحوالي 230 سيدة وفتاة، كما نفذ 60 لقاء مجتمعي حول التوعية بحقوق المرأة.



القيادة الأسرية

وأوضح التقرير أن الوزارة ولجنة تعزيز السلوك القيمي أطلقتا مشروع القيادة الزوجية والذي يهدف إلى توعية وتثقيف الخاطبين والخاطبات المقبلين/ات على الزواج في الجوانب الشرعية، القانونية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والصحية لتحقيق التفاهم والسكينة الأسرية والسعادة الزوجية.



التطوير المؤسساتي والتعاون الدولي

وأشارت الوزارة أنه تم الإنتهاء من العمل في مشروع مركز الرعاية الاجتماعية (التدريب المهني) بغزة بتكلفة 1,142,800 دولار، كما يستمر العمل في مشروع مركز الفئة الهشة من النساء، ومركز رعاية وحماية الطفولة- ديرالبلح ، كما تعمل على الوزارة على تنفيذ 8 مشاريع تنموية أخرى بتكلفة 853,880 دولار.



وقدمت الوزارة 184 خدمة متنوعة للجمعيات المحلية والدولية في قطاع غزة، كما تم فلترة 300 كشف يحتوي 269,853 مستفيد، وتم تحميل 509 كشف على برنامج معلومات التنمية الاجتماعية تحتوي على 176,571 مستفيد حصلوا على خدمات متنوعة من المؤسسات.



وفي سياق اخر بينت الوزارة في تقريرها أنه من منظومة الشكاوى استقبلت الوزارة 6,365 شكوى، وقد تم معالجة وإغلاق 6,324 شكوى، وجاري متابعة 41 شكوى.

ولا زالت وزارة التنمية الاجتماعية تبذل جهودا متواصلة من أجل خدمة الشرائح والفئات المهمشة والفقيرة في قطاع غزة .