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التنمية الاجتماعية تختتم دورة تدريبية لإدارة المشاريع الصغيرة

03 آب / أغسطس 2022 02:40

التنمية الاجتماعية تختتم دورة تدريبية لإدارة المشاريع الصغيرة
التنمية الاجتماعية تختتم دورة تدريبية لإدارة المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي


اختتمت دائرة التمكين الاقتصادي بوزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية لإدارة المشاريع الصغيرة بمشاركة 50 سيدة تم اختيارهن من خلال البرنامج الوطني للأسر الأشد فقراً في قطاع غزة،  وتم خلال الدورة تدريب السيدات على إدارة المشاريع الصغيرة ضمن مشروع "فتح باب رزق للنساء والشباب من الأسر المتعففة" وبدعم من الهلال الأحمر القطري.


وتناول التدريب عدد من المواضيع الهامة لإدارة المشروع ومنها الإدارة المالية والتسويق الإلكتروني وكتابة المشاريع والمحاسبة المالية بالمشاريع الصغيرة بالإضافة للمهارات الحياتية للازمة للتعامل مع الزبائن وسوق العمل.


فيما ستشمل المرحلة المقبلة دراسة وتقييم خطط عمل تنفيذ المشاريع الصغيرة المرشحة من السيدات واختيار أفضل المشاريع التي تضمن الاستمرارية والإنتاجية وزيادة الدخل للمستفيدات وعائلاتهن للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية لهنّ.

 

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