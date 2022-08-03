وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية الإنتاج الحيواني بالزراعة ينظم لقاءات ارشادية مع مربي النحل وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز قضية سرقة سيارة بقيمة 11 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "صبري": الأقصى يتعرض لأخطر هجمة إسرائيلية منذ العام 1967 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إغلاق الاحتلال للمعابر سيتسبب بخسائر فادحة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ويجرف مساكن وأراض زراعية في العيساوية والزعيّم بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل (3873) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

03 آب / أغسطس 2022 02:42

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس ستكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف (2022/29).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟