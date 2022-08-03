زقوت يطّلع على سير العمل فى مستشفى الصداقة التركى

غزة- الرأي:

اطّلع د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات على سير العمل في مستشفى الصداقة التركى، وذلك خلال زيارة ميدانية له يرافقه مدراء ادارته، والتى تهدف الى حل الإشكاليات العالقة والعمل على النهوض بالمستشفى .

وناقش د.زقوت خلال لقائه بمدير المستشفى د.صبحى سكيك ورؤساء الأقسام آلية العمل في الأقسام والعيادة الخارجية والنهارية.

كما وناقش كيفية استقبال المرضى والمرافقين واتباع سياسة التفويج ( لحظة وصول الباصات الى المستشفى )، والعمل على تأمين خدمات المرضى بشكل أفضل.

وأشار إلى كيفية توفير جهاز فحص كيمياء الدم للحصول على نتائج أسرع في وقت أقل، بالإضافة إلى العمل على الإسراع في إنجاز تقارير الأشعة.

وناقش د.زقوت الإعفاءات الخاصة بمرضى الأورام وآلية حصولهم على الأدوية وخدمات المختبر والأشعة .

وبحث آليات تنظيم المكان وإعادة توزيع الخدمات على الغرف بشكل أفضل، إلى جانب إضافة مغاسل في غرف سحب عينات الدم، مؤكدا على ضرورة تأمين الأدوية التي يحتاجها المرضى.

ودعا د. زقوت الى القيام بجولات أسبوعية دورية من إدارة المستشفى لمتابعة عمليات التحسين والتطوير، والأخذ بآراء الكوادر العاملة والمرضى للنهوض بالمستشفى.

وشدد على ضرورة الإسراع في طباعة بطاقات دواء مسكن للمريض لحين الانتهاء بشكل كامل من الحوسبة، واعداد سياسة واضحة للعلاج لاعتمادها من الوزارة، ووضع ضوابط لصرف المورفين في أقسام الطوارئ.

وأوصى المجتمعون خلال اللقاء ، بتوفير الأدوية اللازمة لعلاج الدم والأورام بشكل مستمر ، ووضع برتوكول لعلاج الألم والعمل به، واعتماده بشكل رسمي بكل المستشفيات.

وأكد على تدريب كوادر في تخصص علاج الألم والرعاية التلطيفية .

كما و أوصى المجتمعون بضرورة التحضير لانشاء مركز علاج الألم وتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لذلك، الى جانب توفير كوادر ثابتة من أطباء وتمريض لتشكيل فريق العلاج التلطيفي.

وفى ختام الزيارة،قام مدير عام المستشفيات بجولة ميدانية على أقسام المستشفى، استمع خلالها لأراء وملاحظات الكوادر الطبية، وإلى ملاحظات المرضى ومرافقيهم فى الخدمة المقدمة، مشيدا بجهود العاملين هناك فى النهوض بالخدمة الصحية .