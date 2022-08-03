الأوروبي يبدأ محاضرات الانعاش القلبي الرئوي للأطباء

غزة- الرأي:

أعلنت دائرة التمريض في مستشفى غزة الأوروبي عن بدء عقد سلسلة محاضرات بعنوان : "الانعاش القلبي الرئوي " والتي تستهدف الأطباء العاملين في المستشفى .

وأكد مدير التمريض د. صالح الهمص أنه وبعد الانتهاء من تنظيم سلسلة محاضرات مشابهة استهدفت الطواقم التمريضية ، تم البدء بسلسلة أخرى للطواقم الطبية من كافة التخصصات .

وأضاف : " جميع تمريض الأقسام تمكن من الاستفادة من الدورات السابقة والتي عقدت على مدار شهر متواصل على أيدي ثلة من المدربين المميزين."

من جانبه عبّر مدير المستشفى د. يوسف العقاد عن جزيل شكره لادارة التمريض وللقائمين على تنفيذ هذه المحاضرات و ، مشيراً إلى أن نجاح التدريبات التي يتلاقها طواقم المستشفى تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ورفع جودتها .

وكرّم د. العقاد المدربين وهم أ. رانية بريكة وأ. حسام أبو زيد وأ. حسن العكر وأ. محمود الهوبي وأ. ماهر القاضي ، وذلك تقديراً لجهودهم العظيمة .