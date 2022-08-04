وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 آب / أغسطس 2022 08:30
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني
08:22الاحتلال يواصل حملات الاعتقال المواطنين في الضفة
09:07هل ظلم الحكم الأهلي بإلغاء هدف الـ"تاو"؟
09:01صفقة نيمار تقود رئيس ريال مدريد إلى المحكمة
08:595 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد
08:53مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري
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